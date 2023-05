Il Circolo Tennis di Montalbano Jonico ha conquistato il campionato regionale di Basilicata per la prima volta nella sua storia! Complimenti

“Il Circolo Tennis Montalbano ha conquistato il campionato regionale di Basilicata per la prima volta nella sua storia, vincendo la Coppa Italia di categoria accendo così alla finale nazionale”.

È quanto fa sapere il Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, che aggiunge:

“La nostra squadra ha dimostrato una forza d’animo straordinaria, superando ogni ostacolo che si è frapposto sul loro cammino.

Hanno incantato il pubblico con la loro maestria sul campo, congiungendo il talento individuale a una sinergia collettiva senza precedenti.

Come Amministrazione siamo grati a ogni singolo membro della squadra, in modo particolare a Daniele Alegiani, Antonio Barletta, Antonio Caporusso, Donato Selvaggio,Vincenzo Barletta, Berardo Torraco, Francesco Chita e Mario Mormando per il loro impegno e spirito di squadra che, sono un esempio per tutti noi, una dimostrazione tangibile di come i sogni possano diventare realtà quando si crede in se stessi e ci si dedica con tutto il cuore.

Ora siamo chiamati a sostenere la nostra squadra in questa epica finale nazionale di Livorno.

Orgogliosi di voi ragazzi!”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)