“Il 19 Aprile del 1923 nasceva Rocco Scotellaro, Sindaco della città di Tricarico e poeta che ha saputo dar voce al popolo lucano”! Ecco i dettagli

“Il 19 Aprile del 1923 nasceva Rocco Scotellaro, Sindaco della città di Tricarico e poeta che ha saputo dar voce al popolo lucano in un periodo di grande sofferenza e sacrificio”.

Ecco il ricordo del sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, su Rocco Scotellaro:

“Scotellaro ha rappresentato un esempio importante di impegno civico e politico che l’ha portato a soli ventitré ad essere sindaco della sua città così simile alla mia amata Tursi, accomunati dall’origine araba.

Ed è stato bello e di sicuro sarebbe stato anch’egli orgoglioso, di vedere le Rabatane di Tursi, Tricarico e Pietrapertosa, essere candidate dalla Regione Basilicata a Patrimonio Unesco nel 2017.

L’importanza di Rocco Scotellaro nel panorama politico e culturale lucano, nel corso degli anni ha assunto sempre più importanza per la rivendicazione dei diritti di un popolo laborioso e sempre pronto all’accoglienza, oltre che di una terra senza eguali per le sue bellezze paesaggistiche e per la ricchezza che offre.

La Basilicata esiste e se oggi, anche sull’onda di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, tutto il mondo ci ammira e ci apprezza, è anche merito di un uomo che si è impegnato nel dare una visione migliore e diversa di una terra troppo spesso denigrata e sottovalutata.

A noi il compito di continuare a mantenere vivo il suo impegno e far si che la Basilicata torni ad essere una terra di immigrazione e non di emigrazione dei suoi e nostri figli.

Oggi e sempre, dobbiamo dire grazie a uomini come Rocco Scotellaro per aver creduto e lottato per un futuro migliore della nostra Basilicata.

Purtroppo per motivi di salute non potrò prendere parte agli eventi organizzati in onore di questo grande uomo e grande Sindaco che è doveroso ricordare non solo oggi ma ogni giorno per far sì che la sua grande caratura umana e culturale sia ben nota anche oltre i confini regionali”.a

