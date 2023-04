Matera: nuove assunzioni all’INPS! Ecco i dettagli

Lunedì 17 Aprile 2023 ha preso il via l’ingresso in INPS dei 4.124 vincitori del concorso pubblico per Consulente di protezione sociale.

All’INPS di Basilicata hanno preso servizio 35 nuovi dipendenti che hanno firmato il contratto di lavoro presso la Direzione Regionale:

7 saranno assegnati alla Sede INPS di Matera e alle Agenzie della provincia materana;

gli altri 28 dipendenti saranno distribuiti fra la Sede di Potenza e le Agenzie territoriali del capoluogo.

Sono tutti giovani laureati prevalentemente in materie giuridico-economiche, hanno precedenti esperienze lavorative sia nel pubblico che nel privato o come liberi professionisti, alcuni provengono dalle regioni limitrofe, altri hanno fatto ritorno in Basilicata dopo anni di esperienza fuori regione.

I nuovi arrivati sono stati accolti dal benvenuto del Direttore Regionale, Benedetta Dito, che insieme al proprio staff ha offerto ai neoassunti una panoramica della realtà lavorativa in cui si troveranno ad operare.

Ha sottolineato il Direttore Regionale:

“Un investimento importate in capitale umano che va ad arricchire in maniera decisiva l’imponente processo di digitalizzazione intrapreso in questi anni dall’INPS.

La tecnologia, infatti, se, da un lato, viene valorizzata dalla competenza propria di una generazione di nativi digitali, non può escludere, dall’altro lato, quell’elemento cruciale per il miglioramento dei servizi, che è l’ascolto e la cura dell’utente”.

Dal 18 al 26 aprile, i neoassunti si terranno in collegamento a distanza con l’Auditorium Calipari della Direzione Generale, per 6 giornate di formazione di ingresso che fanno parte di un più ampio percorso formativo articolato in 7 moduli didattici: Accoglienza, Orientamento, Engagement, Inserimento, Accompagnamento, Valorizzazione e Formazione obbligatoria.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)