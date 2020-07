Guardia medica turistica a Matera e nei lidi sul litorale Jonico: ecco come funziona

L’Asm di Matera (MT) comunica:

“Sarà attiva da Giovedì 16 Luglio 2020 e fino al 10 Gennaio 2021 la Guardia Medica Turistica in via Gramsci s.n. nella città di Matera (MT), tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e h.24 nei giorni festivi e prefestivi fino al 31/10/2020.

Dal primo Novembre fino al 30 Novembre, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, tutti i giorni feriali e dal 1 Dicembre 2020 e fino al 10 Gennaio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 tutti i giorni feriali e h.24 tutti i giorni festivi e prefestivi.

Tel. 0835/253723.

Per i lidi della fascia jonica in cui verrà allocato l’ambulatorio, i competenti uffici dell’ASM sono in attesa che i comuni di Bernalda (MT), Pisticci (MT), Policoro (MT) e Nova Siri (MT), comunichino di aver effettuato gli adempimenti di loro competenza, relativamente ai locali messi a disposizione, per poter procedere immediatamente all’attivazione delle relative Guardie Mediche Turistiche.

Dal comune di Scanzano Jonico, non è invece pervenuta ancora nessuna richiesta”.

