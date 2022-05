Green pass: approvata l’estensione di un anno della validità. I dettagli

Arriva il via libera dal Parlamento europeo all’estensione della validità del Green pass Covid per un altro anno, fino a Giugno 2023.

Come riportato da tgcom, il testo è stato approvato con 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti nella sezione dedicata ai cittadini dell’Ue e con 441 sì, 132 no e 20 astenuti per quella sui cittadini di Paesi terzi.

Per il via libera definitivo al provvedimento servirà l’accordo con i governi Ue.

Invece, per arrivare al via libera definitivo, prenderanno il via nell’immediato per fare in modo che le regole entrino in vigore prima della scadenza dell’attuale regime prevista per il 30 giugno.

La decisione è stata presa, sottolinea il Parlamento europeo: