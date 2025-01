Il Comune di Grassano, qualche giorno fa, alla presenza del Capitano dei Carabinieri della Compagni di Tricarico Andrea Calabria e della Amministrazione Comunale ha consegnato al Luogotenente Giuseppe Fedele una targa di riconoscimento per l’impegno profuso in questi anni per la Comunità.

Così sindaco Filippo Luberto:

“Grazie per aver svolto questo delicato ruolo con sacrificio ed abnegazione.

Il nostro augurio per i nuovi incarichi e per il prosieguo della vita lavorativa e militare“.