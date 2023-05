Grassano, nominato un nuovo medico di medicina generale: “restituito un servizio fondamentale ai cittadini”. Le parole del Sindaco

Il Sindaco di Grassano Filippo Luberto esprime soddisfazione per la nomina da parte dell’Azienda Sanitaria locale di Matera del nuovo medico di medicina generale per il distretto sanitario grassanese.

Afferma Luberto:

“Con la nomina del dottor Michele Anelli restituiamo serenità alla nostra comunità dopo il pensionamento del dottor Caruso che aveva creato qualche malumore tra gli assistiti, preoccupati nel vedere depotenziati i servizi di medicina generale.

Intendo ringraziare la Direzione Strategica dell’ASM che in breve tempo è riuscita ad effettuare la nomina di un giovane professionista nonostante le difficoltà oggettive, presenti in tutta Italia, nel reperire medici di medicina generale.

Ringrazio il direttore generale, Sabrina Pulvirenti, il direttore sanitario, Giuseppe Magno, il direttore amministrativo, Marcello Tricarico, la referente ASM, Rossana Maggio e l’assessore regionale alla Salute, Francesco Fanelli, con i quali sono stato in stretto contatto, in questo periodo, per risolvere nel più breve tempo possibile la vicenda e restituire un servizio sanitario fondamentale ai miei concittadini.

Per il futuro, in vista del pensionamento del dottor Cardinale, ho ricevuto rassicurazioni dall’ASM che la ricerca di medici di medicina generale per il nostro distretto sanitario resta aperta.

Quindi auspico che altri giovani professionisti possano candidarsi per svolgere nella nostra comunità questo importante ruolo come medici di base.

Un ruolo diventato oggi sempre più necessario nel decentramento dei servizi sanitari.

Nel dare il benvenuto al giovane dottor Anelli, faccio gli auguri miei e di tutta la comunità di Grassano”.a

