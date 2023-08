Grassano: “Abbandono rifiuti da parte di concittadini, sporcaccioni. Non è più accettabile”. Ecco le foto

“Buongiorno cari concittadini,

stamattina ci risvegliamo con nuove segnalazioni di abbandono rifiuti da parte di concittadini, sporcaccioni, che dopo un anno, ancora non hanno capito l’importanza della raccolta differenza e della pulizia dell’interno abitato come biglietto da visita per l’intera comunità”.

Così esordisce il Sindaco di Grassano, Filippo Luberto, che aggiunge:

“AD OGGI CI CHIEDIAMO IL PERCHÉ DI TANTO MENEFREGHISMO E SPORCIZIA!

Eppure non è difficile capire che oltre al servizio ‘porta a porta’ quotidiano, L’ISOLA ECOLOGICA È APERTA TUTTI I GIORNI, con personale sempre disponibile.

Pertanto non è più accettabile vedere immagini del genere o i cestini presenti nell’abitato a volte pieni di buste di utenze domestiche.

Il senso di non appartenenza ad una comunità, di incuria e di mancanza di rispetto di alcuni non può ricadere su chi invece, nel suo piccolo, si adopera per il bene di tutti!

Ma tanto tranquilli, perché anche questa volta Vi BECCHIAMO… E 600€ DI MULTA NON VE LI TOGLIERÀ NESSUNO!“.

Ecco le foto.

