Giubileo 2025: “Matera avrà l’opportunità di farsi conoscere ancora di più a livello internazionale”. L’appello

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Nicola Stifano, Già consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura, Turismo e Sassi:

“Il Giubileo 2025: Un’Occasione di Rinascita Spirituale ed Economica per l’Italia e la Basilicata.

L’anno del Giubileo 2025, indetto da Papa Francesco, rappresenta un evento straordinario non solo per i credenti, ma per tutti coloro che desiderano riscoprire il valore della spiritualità, della solidarietà e della cultura.

Questo evento di portata mondiale attirerà milioni di pellegrini e turisti in Italia, con ricadute significative non solo sul piano religioso, ma anche su quello economico e sociale, coinvolgendo tutte le regioni, inclusa la Basilicata.

Un Cammino di Fede e di Comunità

Per i credenti, il Giubileo è un’opportunità per rafforzare il proprio rapporto con Dio attraverso il pellegrinaggio, la preghiera e la riconciliazione.

Roma sarà il cuore pulsante di questo evento, ma anche altre città italiane, ricche di storia e di luoghi di culto, diventeranno mete di riflessione e raccoglimento.

La Basilicata, con i suoi suggestivi santuari e i percorsi spirituali immersi nella natura, potrà accogliere pellegrini in cerca di un’esperienza autentica e profonda.

Un’Occasione di Sviluppo per il Territorio.

L’arrivo di milioni di visitatori avrà inevitabilmente un impatto positivo sull’economia locale.

Strutture ricettive, ristoranti, guide turistiche e artigiani potranno beneficiare di un incremento della domanda, contribuendo alla crescita del territorio.

In particolare, la Basilicata, con i suoi borghi storici e il fascino di Matera, patrimonio dell’UNESCO, e recentemente Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, avrà l’opportunità di farsi conoscere ancora di più a livello internazionale.

Un Messaggio Universale di Speranza.

Il Giubileo non è solo un evento religioso, ma un’occasione per riflettere sui valori universali della pace, della fratellanza e della giustizia. Che si sia credenti o meno, il suo significato invita tutti a una riscoperta della propria interiorità e a un impegno concreto per una società più equa e solidale.

In questo spirito, il Giubileo 2025 può diventare un motore di rinnovamento non solo spirituale, ma anche economico e culturale, favorendo un turismo consapevole e sostenibile, che valorizzi il patrimonio italiano e lucano nel rispetto delle sue radici storiche e religiose.

Mi auguro che la nuova amministrazione di Matera possa mettere in campo un percorso strategico, culturale e turistico che valorizzi il giubileo anche nel nostro territorio.

Sia per fede che per cultura, il Giubileo è un viaggio che può arricchire tutti”.