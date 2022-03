Giornata Nazionale Risparmio Energetico: il metapontino c’è! Ecco le iniziative e in quali comuni

Approfondire e rilanciare il tema della riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Dopo Pisticci, anche Comune di Montalbano Jonico fa propria la mission della XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di RAI Radio 2, in programma oggi.

Il Sindaco, Piero Marrese, dichiara:

“L’iniziativa è pienamente condivisa dal Comune di Montalbano Jonico.

Per noi, infatti, è fondamentale perseguire l’obiettivo di trasmettere ai giovani l’importanza del ruolo delle piante e della mobilità sostenibile.

Per questi motivi, oggi abbiamo previsto di spegnere le luci della torre dell’orologio e delle mura di via Eraclea (a partire dalle 21.00 e per tutta la serata)”.

