Giornata Mondiale della Password: ecco le più usate e a cosa stare attenti

Il 1° Maggio 2025 quest’anno ha coinciso anche con il World Password Day: la Giornata Mondiale dalla Password.

Come spiegato da skytg24, istituita nel 2013 da Intel Security, la Giornata internazionale delle Password viene celebrata ogni anno il primo giovedì del mese di maggio ed è un’occasione per rinfrancare la cultura della sicurezza online.

Puntuale, ogni anno, si ripresenta la classifica delle password più gettonate e, anche in questa occasione, non ci sono eccezioni, a livello mondiale: la più usata è ancora “123457”, seguita da “admin” e “12345678”.

Tutte password che come segnala la società tecnologica NordPass, autrice dell’analisi annuale, riferita al 2023, possono essere decifrate in meno di un secondo.

Nella classifica Italiana delle password più utilizzate dagli utenti “admin” ha superato la stringa “123456”, scivolata in seconda posizione.

Al terzo posto a livello nazionale, invece, si colloca la parola “password”, seguita dalla stressa stringa con “P” maiuscola e dalla sequenza di numeri “12345678”.

Nella top ten, troviamo anche l’intramontabile “qwerty” (in ottava posizione), che sono le prime lettere sulla tastiera in alto a sinistra, in coda alle stringhe “123456789” e “password99”.

Al nono posto, c’è invece la password “UNKNOWN”, seguita dalla stringa numerica “12345”.

Quasi tutte password decifrabili in meno di un secondo, a cui gli italiani sono affezionati ormai da parecchio tempo.

Negli ultimi anni, infatti, nonostante qualche piccolo cambiamento, le password più comuni sono rimaste sostanzialmente le stesse e sono dovute in primo luogo alla pigrizia di sforzarsi a creare una sequenza di lettere maiuscole o minuscole, numeri e simboli complessi e non riconducibili a informazioni personali.

Il World Password Day è un evento utile per ricordarsi di aggiornare le proprie password.

Gli aspetti da considerare per non compromettere la propria sicurezza informatica sono diversi, a partire da una password che sia il più sicura possibile.

Ecco dei consigli utili per evitare spiacevoli conseguenze:

evitare di creare password semplici, facilmente ottenibili attraverso informazioni personali consultabili sui propri account social, come il nome del proprio animale domestico, o la propria data di nascita;

fortemente consigliato non riutilizzare la stessa password per diversi servizi, poiché comprometterebbe la sicurezza e privacy, oltre a utilizzare password complesse che includano lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli per renderle più sicure;

In questo, vengono in soccorso i browser più comuni come Chrome o Safari, che possono suggerire password complesse e memorizzarle automaticamente sui dispositivi per una maggiore comodità.

l’autenticazione a due fattori, che richiede un codice aggiuntivo oltre alla password per accedere ai propri account.

Questo codice può essere prelevato da un’app, come Authenticator, oppure è ottenibile via Sms;