Foggia rende omaggio a Gaetano, Michele, Samuele e Samuel, i giovani tifosi che hanno perso la vita in Basilicata

Si svolgerà mercoledì 19 marzo alle ore 19:30 presso l’impianto sportivo La Contessa, in via San Severo a Foggia, la cerimonia di apertura del Primo Memorial Gaetano, Michele, Samuele e Samuel, un torneo di calcio a 6 dedicato ai quattro giovani tifosi del Foggia tragicamente scomparsi in un incidente stradale.

L’evento, organizzato all’insegna del fair play e dell’amore per lo sport, nasce come occasione per ricordare i ragazzi attraverso il calcio, la loro grande passione.

Il torneo è stato pensato per rendere omaggio a Gaetano, Michele, Samuele e Samuel, quattro giovani foggiani che hanno perso la vita in un terribile incidente lungo la Potenza-Melfi, di ritorno da una trasferta per seguire la loro squadra del cuore. La tragedia ha scosso l’intera comunità, lasciando un vuoto profondo tra amici, familiari e appassionati di calcio.

Il Memorial vuole trasformare il dolore in un’occasione di incontro, sport e condivisione, coinvolgendo squadre e giovani atleti che si sfideranno in un torneo a sei, mantenendo vivo il ricordo dei ragazzi attraverso lo spirito di squadra e la lealtà sportiva.

L’evento prenderà ufficialmente il via mercoledì 19 marzo alle 19:30, con una cerimonia d’apertura presso il centro sportivo La Contessa, luogo scelto come teatro delle sfide del torneo.

L’iniziativa, patrocinata da ASI – Associazioni Sportive Italiane, vedrà la partecipazione di familiari, amici e appassionati di calcio, che renderanno omaggio ai quattro giovani con un momento di raccoglimento prima dell’inizio delle partite.