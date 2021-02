Focolaio a Montescaglioso: “Corriamo il rischio di un lockdown totale”! Parla il Sindaco

Destano preoccupazione le positività riscontrate a Montescaglioso (MT) anche dopo denunciati assembramenti.

Scrive in proposito il Sindaco Vincenzo Zito:

“Considerato che questo pomeriggio sono stati effettuati numerosi tamponi molecolari ed allo stesso tempo giungono notizie di ulteriori positività all’interno di famiglie ove sono presenti ragazzi in età scolare, dalla giornata di domani e fino ad ulteriori disposizioni in via precauzionale resteranmo chiuse le scuole di ogni ordine e grado della Città.

Si ribadisce che la situazione è estremamente delicata e che è necessario fare ancor più attenzione al rispetto delle regole quali uso della mascherina e del distanziamento interpersonale.

Stante questi numeri e sopratutto il trend di questi giorni corriamo il rischio di un lockdown totale“.

