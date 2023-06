“Festa dello studente” a Matera: “grande la forza, la potenza, l’entusiasmo di queste giovani generazioni”. Ecco le foto

Anche la Provincia di Matera presente alla “festa dello studente 2023” che si è svolta ieri nella Città dei Sassi.

Così il Presidente Piero Marrese:

“Condivido volentieri l’esperienza straordinaria che ho vissuto oggi, portando i miei saluti durante la manifestazione, organizzata dai ragazzi della Consulta Provinciale studentesca, in occasione della ‘festa dello studente 2023’ che si è svolta a Matera con il supporto della Provincia e del Comune di Matera.

In un’atmosfera elettrizzante e una location affollata di studenti ho evidenziato come la mia partecipazione alla manifestazione è il segno tangibile dell’impegno della Provincia nei confronti dei giovani e della volontà di supportare le loro idee e aspirazioni.

Ho avvertito la forza, la potenza, l’entusiasmo e la responsabilità di queste giovani generazioni di prendersi cura del proprio domani.

Sognate in grande e agite in modo audace, esprimendo così l’amore per la vita!”.

Ecco le foto.

