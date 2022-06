Festa della Bruna a Matera: tante le iniziative per far conoscere ai più piccoli le tradizioni legate alla nostra amata protettrice! I dettagli

Mentre in città fervono i preparativi per la nuova edizione della Festa della Bruna, la prima dopo le restrizioni provocate dalla pandemia, l’associazione Ergghiò e F052 content production da qualche settimana hanno avviato un programma di iniziative mirato a divulgare la conoscenza delle tradizioni legate alle celebrazioni popolari del 2 Luglio materano tra le giovanissime generazioni e a coinvolgere la comunità in azioni collettive legate ad esso.

Nella scuola media “Pascoli”, infatti, già da alcune settimane sono in corso incontri con i protagonisti della Festa e laboratori per la lavorazione della cartapesta, in collaborazione con la Cna di Matera, mentre ci si prepara al ritorno della Bruna dei Piccoli, in collaborazione col consorzio “La città essenziale”, e al memorial di calcio “Michelangelo Pentasuglia”, in collaborazione con Jogo Village, che, come annunciato mesi fa, coinvolgerà le rappresentative di Angeli del Carro, Pastori dell’Anima, Cavalieri di Maria Santissima della Bruna e il gruppo dell’auriga del carro trionfale, Dino Chiefa.

Il programma di iniziative, inoltre, prevede incontri a tema presso la chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis e porta a compimento un percorso di racconto della Festa della Bruna avviatosi con la produzione del “Tg 2…luglio”, prodotto da Ergghiò e F052 content production, che culminerà proprio il giorno della Bruna con un’iniziativa a sorpresa realizzata in collaborazione con l’azienda Egoitaliano e la Casa circondariale di Matera.

Di seguito la locandina con il programma delle iniziative: