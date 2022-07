Festa della Bruna a Matera, Bardi in visita al Carro: “orgoglio di tutta la Basilicata”. Le foto

“Alla Fabbrica del Carro in visita al Carro trionfale in onore di Maria Santissima della Bruna, realizzato da Eustachio Santochirico, che ringrazio per avermi fatto conoscere tutti i dettagli di questa fantastica opera e al quale faccio i complimenti per il suo immenso talento artistico.

Oggi è il giorno più importante per Matera e tutti i lucani guardano alla meravigliosa Città dei sassi, orgoglio di tutta la Basilicata”.

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Queste alcune foto.

