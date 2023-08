Ferrandina: torna la sagra di Terra di Uggiano con visita guidata alle Chiese ed ai Monumenti del Centro Storico, laboratori e concerto. Il programma

Martedì 22 agosto 2023 dalle ore 16:00 alle ore 24:00 nella Piazza Plebiscito di Ferrandina (MT), le associazioni congiunte, sempre attente a valorizzare il nostro territorio, le nostre tradizioni, i nostri artigiani locali, presentano la “II EDIZIONE della SAGRA della TERRA di UGGIANO”.

Gli organizzatori fanno sapere:

“L’evento inizierà dal primo pomeriggio alle ore 16:00, con una visita guidata alle Chiese ed ai Monumenti del Centro Storico, con il noto storico locale, Luigi Palestina, a seguire, alle ore 17:30, laboratorio didattico dei Vini Matera DOC – previa iscrizione da effettuarsi direttamente in Piazza Plebiscito, a partire dalle ore 16:00 (max 40 partecipanti), successivamente, alle ore 18:30, spazio dedicato ai bambini con “merenda contadina” e “baby dance” con balli e giochi a tema.

Continuerà, alle ore 19:30, con la consegna di una targa commemorativa in memoria di un nostro concittadino, mentre, alle ore 20:00, ci sarà l’apertura degli stand come presentazione e degustazione dei prodotti tipici della “Terra di Uggiano” (Ferrandina) in maniera itinerante tra ì gazebo allestiti.

A conclusione, alle ore 22:00, si terrà il concerto del cantautore e musicista Lucano PIETRO CIRILLO (OFFICINE POPOLARI LUCANE).

Chiusura della manifestazione, alle ore 24:00, con l’estrazione dei numeri vincenti della prevista lotteria”.

Questa la locandina con il programma.

