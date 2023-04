Ferrandina: Irene Galtieri è la nuova Presidente dell’Associazione “Anima e voce”. Auguri di buon lavoro

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Enzo Scasciamacchia, Amm. Org. di Promozione Turistica “LA CITTADELLA” di Ferrandina (MT):

“Cambio del vertice per l’associazione ‘Anima e voce’.

Ce lo fa sapere la cofondatrice e Maestra, Mariella Allegretti, che puntualizza con esaltazione il lavoro svolto dalla uscente, Avv. Marisa Laguardia, un lavoro svolto egregiamente, una guida indispensabile che ha portato l’Associazione a raggiungere grandi traguardi, rappresentato e guidato disinteressatamente con umiltà e professionalità, elementi che contraddistinguono la personalità e la serietà caratteriale di un grande Presidente, ringraziamenti speciali per Lei, che promette e conferma comunque la sua presenza e perseveranza all’interno del gruppo ormai diventato ‘famiglia’.

Un augurio invece di buon lavoro per la subentrante, Irene Galtieri, che per la sua tenacia, passione ed amore dimostrato negli anni all’interno dell’Associazione, ha portato tutto il gruppo a preferirla come nuovo Presidente, votandola all’unanimità con netta convinzione, premiandola per il suo impegno e perseveranza nel raggiungimento di tanti ambiti successi.

Concludendo, la cofondatrice e Maestra Mariella Allegretti augura ad entrambe la continua perseveranza ed impegno all’interno del gruppo, certa di favorire la continuità per il raggiungimento di nuovi ambiti traguardi, per il bene dell’Associazione ‘ANIMA VOICE’.

Ci uniamo agli auguri di buon lavoro alla neo eletta”.

