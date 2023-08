Ferrandina e Pisticci: con Raffaele Pentasuglia un inno alla bellezza e alla straordinaria ricchezza dei nostri Parchi lucani regionali. L’iniziativa

Raccontare i Parchi lucani attraverso lo sguardo ed il cammino di Raffaele Pentasuglia.

È stata un’esperienza suggestiva ascoltare la presentazione del suo taccuino nell’ambito dei festival e delle rassegne di Ferrandina e di Pisticci”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a margine dell’iniziativa “Taccuino di viaggio tra i Parchi lucani”.

Ha aggiunto Latronico:

“Ho suggerito al direttore di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, di editare questo volume per consegnarlo ai ragazzi di tutte le nostre scuole e di distribuirlo alle strutture ricettive lucane per far vivere ai nostri giovani ed ai turisti la scoperta dei nostri parchi, segno e radice dell’identità lucana.

Raffaele Pentasuglia, con la spalla colta ed ispirata del critico d’arte Vito Lacertosa, ha realizzato un’opera che è proprio un inno alla bellezza ed alla straordinaria ricchezza che rappresentano i Parchi lucani regionali e nazionali.

Poche regioni si possono fregiare della ricchezza di contenere nel proprio territorio due Parchi nazionali e 3 regionali.

Un monumento di biodiversità che non ha eguali e che ci assegna a buon diritto il titolo di regione dei parchi.

Una bellezza da preservare, conoscere e promuovere.

Segno di storia millenaria e di futuro per la gente lucana”.a

