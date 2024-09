Ferrandina avrà finalmente a disposizione un Palasport moderno e funzionale! Ecco il programma dell’inaugurazione

Giovedì 19 settembre, alle ore 19.00, la città di Ferrandina vivrà un momento storico con l’inaugurazione del Palazzetto comunale Santa Maria.

L’impianto è stato realizzato grazie ai finanziamenti provenienti in primis dall’Istituto Credito Sportivo, che ha consentito anche l’integrale riqualificazione del campo sportivo Santa Maria (circa 1 milione di euro), e, da ultimo, dalle risorse finanziare rivenienti dalla candidatura regionale, risultata vincente da parte dell’Amministrazione Comunale, a valere sui Fondi FSC (Fondi di Coesione Sociale), per circa 300 mila euro.

Dotato di campo di gioco regolamentare per il calcio a 5, basket, pallavolo, pallamano e tanto altro, di una tribuna con una capienza di circa 400 posti, l’impianto è pronto a diventare un punto di riferimento per gli sportivi di Ferrandina e non solo, promuovendo un sano stile di vita e favorendo l’aggregazione sociale.

Un’opera attesa da oltre trent’anni dalla comunità che l’Amministrazione comunale consegna alla città finalmente fruibile da tutti.

“È un grande traguardo -ha dichiarato il Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti– poter aprire ai giovani, agli sportivi e a tutta la città una struttura rimasta per anni incompiuta.

Siamo certi che il Palazzetto sarà un luogo di incontro e di aggregazione per i giovani e per tutti gli appassionati di sport”.

“Finalmente la città di Ferrandina avrà a disposizione un Palasport moderno e funzionale, in grado di ospitare, oltre all’attività di base, gare e tornei di livello nazionale- ha sottolineato l’assessora allo Sport Maria Teresa Di Stefano- Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione e a trascorrere una serata insieme, all’insegna dello sport e del divertimento”.

Il programma della serata prevede:

· Cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro e benedizione

· Esibizione delle associazioni sportive locali di minibasket e primi calci

In campo anche gli atleti della squadra di calcio a 5 di Serie B di Ferrandina. Il tutto accompagnato da animazione e giochi per bambini.