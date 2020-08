Fca di Melfi: “Alcuni lavoratori hanno contratto il Covid-19. Venga immediatamente sospesa la produzione”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di USB di stabilimento e Usb Basilicata Lavoro Privato:

“Alcuni lavoratori della Fca di Melfi hanno contratto il Covid-19.

Più di un lavoratore, poi risultato positivo al Covid, ha anche varcato i cancelli dello stabilimento durante l’avviamento della produzione prima del rientro dalle ferie estive di tutti i dipendenti.

Usb di stabilimento e Usb Basilicata Lavoro Privato chiedono che l’azienda risponda immediatamente e pubblicamente, che spieghi come mai a fronte di diversi contagi non abbia ancora fermato la produzione, azienda e sindacati presenti in stabilimento spieghino come mai non hanno informato tempestivamente i lavoratori sui casi di contagio e quali siano i reparti interessati, soltanto in queste ore si iniziano ad avere delle notizie informali e non esaustive.

A maggior ragione se alcuni di questi colleghi contagiati sono entrati in stabilimento, Usb chiede che venga immediatamente sospesa la produzione e che si intervenga con la sanificazione di tutti i reparti, effettuata da personale specializzato.

Chiede che vengano immediatamente effettuati i tamponi a tutti i lavoratori che fino ad oggi sono entrati in stabilimento.

Chiede inoltre che alla ripresa della produzione tutti i lavoratori vengano sottoposti a tampone periodico e che tutte le spese siano a carico dell’azienda.

Infine, ma non certo per importanza, Usb denuncia l’insufficienza del protocollo anti Covid attuato da Fca e sindacati.

Oggi, con il ritorno dei contagi a numeri preoccupanti, abbiamo la conferma che le iniziative di contenimento e prevenzione in Fca funzionano solo se non si hanno lavoratori contagiati, in caso contrario nessuna delle misure adottate funziona”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)