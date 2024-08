Fc Matera, Daniele Guardascione è il nuovo segretario generale. Buon lavoro

Fc Matera comunica di aver affidato il ruolo di segretario generale a Daniele Guardascione.

Classe 1988, si tratta di un profilo qualificato che ha già vissuto esperienze importanti tra cui Massafra, Castellaneta, Brindisi e Taranto, Monopoli e Virtus Francavilla.

«Sono molto contento di lavorare a Matera, per questo ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia riposta nei miei confronti. Metterò a disposizione la mia competenza e la mia professionalità per aiutare la società a raggiungere gli obiettivi prefissati», questo il commento del segretario Guardascione.

Daniele, benvenuto nella Città dei Sassi!