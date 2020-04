“Fase 2” Coronavirus, Lega Salvini Basilicata: “I lucani hanno bisogno di soluzioni concrete”. Ecco le proposte

Il Commissario Regionale della Lega Salvini Basilicata, Sen. Roberto Marti, afferma con forza che è il momento di ripartire e di dare il via alla tanto attesa fase due, con soluzioni efficaci atte a contrastare l’emergenza economica conseguente al coronavirus:

“Ora più che mai i Lucani hanno bisogno di soluzioni concrete per poter risalire la china.

Il colpo è stato durissimo e rialzarsi non sarà facile, ma siamo pronti a ripartire con forza e coraggio dando tutto il nostro sostegno ai cittadini Lucani.

Lo faremo con interventi mirati rivolti alle famiglie, alle imprese ed ai professionisti per dare risposte immediatamente fruibili e facilmente accessibili a tutto il tessuto economico e sociale.

Abbiamo pensato ad un primo ventaglio di proposte che guarda all’agricoltura, al commercio, al turismo, alle libere professioni e alle famiglie, non trascurando quelle famiglie che si confrontano quotidianamente con la disabilità.

Presenteremo il contenuto delle nostre proposte domani, Giovedì 23 Aprile, alle ore 10:30, in una conferenza stampa in streaming, con il seguente link di accesso https://meet.jit.si/conferenzastampalega a cui parteciperanno anche il Sen. Pasquale Pepe, il Capogruppo della Lega in Regione, Tommaso Coviello, il Vicepresidente della Giunta Regionale, Francesco Fanelli ed il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, che illustreranno con me i punti salienti degli interventi che andremo a realizzare”.

Ecco, nel dettaglio, le proposte.

