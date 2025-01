Farmacia dell’Ospedale di Tinchi: per la sua chiusura disservizi anche all’Ospedale di Policoro. La situazione

Riceviamo e pubblichiamo una nota del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, sulla farmacia all’ospedale di Tinchi:

“Il continuo monitoraggio del territorio e l’ascolto delle problematiche dei cittadini mi hanno portato a porre attenzione alla questione della farmacia dell’Ospedale di Tinchi, che deve essere riaperta al più presto.

Ho verificato che la sua chiusura sta portando un notevole disservizio a numerosi utenti di una vasta zona del Metapontino, non solo per il mancato servizio prestato da decenni presso l’Ospedale di Tinchi, ma anche per l’incremento di utenza presso l’ospedale di Policoro, congestionandolo e creando file interminabili.

Al fine di risolvere al più presto il problema, ho contattato sia l’assessore alla salute Cosimo Latronico che il DG. Friolo, i quali si stanno adoperando per la risoluzione del disservizio, con lo spirito di collaborazione e pragmatismo noti.

Difatti, alla luce di un piano strategico che vede il rilancio del presidio ospedaliero di Tinchi, è di fondamentale importanza anche la riapertura della farmacia.

Resteremo vigili e collaborativi per evitare il prolungarsi di questo disservizio”.