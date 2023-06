“Famiglie sempre più indebitate”: l’allarme lanciato da questa associazione del materano

Centro Consumatori Italia APS è una Associazione autonoma ed indipendente ed ha come finalità di aiutare i cittadini nell’essere maggiormente informati nelle cose che li riguardano tutti i giorni e in tutti i campi: nell’economia e nel sociale, in ambito ecologico ed ambientale sino a quello non meno importante della cultura in tutti i sensi:

“La nostra missione è quella di fornire ed offrire strumenti informativi e servizi per una maggiore consapevolezza dei propri diritti, sia nella loro doverosa implementazione che nella loro ferma e determinata difesa”

L’incontro pubblico del 7 giugno p.v. a Stigliano (Sala Zanardelli) ‘CONSUMATORE SE CONOSCI TI DIFENDI’ ha posto l’attenzione ai cittadini consumatori sul tema dei mutui, prestiti personali e cessione del quinto relativamente all’aumento dei tassi di interesse e come difendersi dai costi nascosti e sul recupero delle spese in caso di rinnovo delle cessioni del quinto.

Secondo quanto emerso, questa è la denuncia di Centro Consumatori Italia:

“FORTE AUMENTO INDEBITAMENTO FAMIGLIE + 36,8% RISPETTO AL 2017.

La situazione delle famiglie è critica ed ulteriormente peggiorata con l’incredibile ascesa dell’inflazione e del costo dei mutui: nel 2022/2023 del 15-16% e più di 900 € annui per le rate.

I primi mesi del 2023 il Credito al Consumo le cui richieste sono in ascesa dal post-pandemia , registra aumenti del 3,3%“.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)