Basilicata: Quinto nominato dirigente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Auguri di buon lavoro

“La nomina di Pierino Quinto a dirigente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali rappresenta un elemento di orgoglio per l’intera comunità lucana, nonché la conferma che il merito, la competenza e la professionalità devono essere sempre di più valori imprescindibili nelle scelte di management pubblico, che non devono conoscere né barriere geografiche né, tantomeno, coloriture politiche”.

Così il capogruppo di Prospettive Lucane, Carlo Trerotola che aggiunge:

“Quinto è stato un valente dirigente della sanità pubblica meridionale, designato alla guida di Dipartimenti regionali e di Aziende Sanitarie da vari governi regionali di centrosinistra, che ora viene apprezzato anche a livello nazionale, in un quadro politico dominato dal centrodestra, con il prestigioso incarico conferitogli dal Direttore Generale dell’Agenas, Domenico Mantoan, manager di alto profilo, precedentemente distintosi nelle funzioni di direttore generale del Dipartimento Sanità della Regione Veneto.

Quinto è stato scelto, previa selezione per titoli e colloquio, per svolgere una importante funzione direttiva in un organo prettamente tecnico, che si occuperà di monitoraggio della legislazione nazionale e regionale in materia sanitaria, di rassegne giurisprudenziali per supportare uffici Agenas e Regioni e dei percorsi dei protocolli con Università e Regioni.

A Pierino Quinto rivolgo i migliori auguri di buon lavora, con la consapevolezza che sicuramente saprà adempiere con disciplina ed onore all’alto compito affidatogli“.a

