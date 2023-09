Era il 21 Settembre del 1943. Matera prima città del Mezzogiorno a ribellarsi contro l’occupazione delle truppe naziste: l’evento di commemorazione

Matera è stata la prima città del Mezzogiorno a ribellarsi contro l’occupazione delle truppe naziste all’indomani della firma dell’armistizio.

Era il 21 Settembre del 1943.

Sono trascorsi 80 anni da quel tragico giorno, quando i materani insorsero ingaggiando alcuni scontri a fuoco con i soldati tedeschi per le vie del centro cittadino.

Prima di andare via, i nazisti si macchiarono di un grave crimine facendo saltare in aria, per rappresaglia, il Palazzo della Milizia, dove perirono 15 persone, tra soldati e civili italiani, che avevano imprigionato.

La città ricorda quel giorno con vari momenti a cui partecipano le Autorità cittadine, l’ANPI e altre associazioni, le forze dell’ordine e comuni cittadini.

È presente anche la Polizia di Stato, con il Questore Emma Ivagnes e alcuni Funzionari e operatori in divisa in rappresentanza.

Nelle foto, la deposizione della corona di alloro al cippo commemorativo di via Lucana e alla lapide di via Lucana (ex Società Elettrica).

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)