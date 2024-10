“Episodi di criminalità nel Metapontino: si riattivi con urgenza questa Caserma dei Carabinieri”. La proposta

“I recenti e frequenti episodi di criminalità che hanno interessato i territori e i comuni di una vasta area del metapontino consistenti principalmente in furti con scasso in abitazioni civili e aziende non possono lasciare indifferenti e manifestano l’esigenza di garantire maggior controllo e supporto all’attuale spiegamento di Forze dell’Ordine impegnate nel difficile compito di presidiare un territorio vasto e da sempre appetibile a infiltrazioni di attività criminali.

Per dette ragioni, oltre ad unirmi all’appello dei tanti cittadini e autorità dell’area del metapontino per un celere ripristino di un importante presidio di legalità quale la Caserma dei Carabinieri di Scanzano Jonico, ho presentato un’interrogazione urgente per chiedere lo stato dell’arte e la tempistica per la riapertura della Caserma dei Carabinieri e per chiedere delle azioni concrete, seppur nei limiti di competenza, da parte del Governo regionale per contribuire ad arginare il diffuso fenomeno delle infiltrazioni criminali nelle aree del metapontino”.

Così scrive Viviana Verri, Consigliera regionale M5s Basilicata.