Emergenza Covid Basilicata: 163 nuovi Positivi Lucani! Ecco tutti i dati comune per comune

Non residenti ed in isolamento in altra regione n. 6

1 Lazio

5 Puglia

GUARITI TOTALI N. 91

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 88

1 Atella

8 Avigliano

3 Barile

9 Bella

1 Castronuovo di Sant’Andrea

1 Fardella

1 Ferrandina

5 Filiano

2 Francavilla in Sinni

2 Grottole

1 Laurenzana

20 Matera

4 Melfi

3 Miglionico

3 Moliterno

1 Montescaglioso

2 Pomarico

6 Potenza

4 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Senise

1 Teana

6 Tursi

2 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 2

1 Albania (domiciliato a Filiano)

1 Calabria (domiciliato a Viggiano)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

1 Calabria

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.742

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.563

DECEDUTI RESIDENTI N. 458

GUARITI RESIDENTI N. 14.644