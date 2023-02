Elly Schlein vince le primarie Pd: è il nuovo segretario del Partito Democratico! I dettagli

Elly Schlein vince le primarie Pd e diventa il nuovo segretario del Partito Democratico.

Invece i lucani, alle urne, hanno scelto Stefano Bonaccini, in controtendenza rispetto al resto del Paese.

In Basilicata hanno votato 14607 cittadini:

9037 preferenze espresse per Stefano Bonaccini;

5570 per Elly Schlein.

Elly Schlein parlando alla sede del suo comitato ha dichiarato:

“Non dobbiamo tradire questa fiducia.

Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria.

Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui.

Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista.

Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità.

E’ il nostro tempo, ci abbiamo creduto così forte che abbiamo realizzato un sogno insieme, ma facciamo in modo che sia solo l’inizio”.

Queste invece le parole di Stefano Bonaccini all’arrivo nel suo comitato:

“La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito.

Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano.

Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly.

Io l’ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano.

E’ la prima volta che gli elettori danno un esito diverso, sono le regole che ci siamo scelti e le regole che ci scegliamo vanno sempre difese”.

