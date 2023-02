La lucana Francesca Palumbo vince anche al Cairo dopo i successi di Belgrado e Parigi! Bravissima

Terzo successo in altrettante gare stagionali per il Dream Team di fioretto femminile in Coppa del Mondo: Belgrado, Parigi e ora Il Cairo le tappe vittoriose del quartetto azzurro guidato dal Commissario d’Arma Stefano Cerioni.

La lucana Francesca Palumbo – assieme alle compagne Alice Volpi, Martina Favaretto (vincitrice della prova individuale del giorno precedente) ed Erica Cipressa – sale dunque ancora una volta sul gradino più alto del podio.

Avvio in scioltezza per le azzurre, che hanno sconfitto Hong Kong per 45-18 negli ottavi, la Cina per 45-29 nei quarti ed il Giappone per 45-26 in semifinale.

Più combattuta la finale contro gli Stati Uniti, che ha visto l’Italia imporsi per 45-43.

Ottimo il rendimento di Francesca Palumbo, che ha totalizzato un saldo attivo di dieci stoccate nei tre assalti tanto con Hong Kong quanto con la Cina e di tre stoccate nella semifinale con il Giappone e nella finale con le statunitensi.a

