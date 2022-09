Elezioni: in Basilicata Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra! Ecco quando

“Sabato 3 settembre 2022 alle ore 11:00 a Potenza presso il Grande Albergo Potenza in Corso 18 agosto 46 è in programma la presentazione delle liste di Forza Italia per la regione Basilicata alla presenza del presidente del Senato Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra al collegio uninominale del Senato per aprire ufficialmente la campagna elettorale”.

Lo annuncia in una nota Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Commissario azzurro in Basilicata.

Afferma Moles:

“Sono certo che grazie all’impegno e alla determinazione dei nostri candidati, di tutti gli esponenti locali e dei nostri militanti riusciremo a raggiungere un risultato importante per Forza Italia che contribuirà in maniera decisiva al successo del centrodestra”.

