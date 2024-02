Elezioni, disagi per lavoratori e studenti fuori sede: ecco la proposta di modifica all’attuale legge elettorale della Basilicata

L’avvicinarsi del voto per le elezioni regionali ed europee ripropone nuovamente il tema del voto dei lavoratori e degli studenti fuori sede.

Così dichiara il Consigliere del PD in Consiglio regionale Roberto Cifarelli che prosegue:

“Un argomento discusso in tante maniere tanto che in Parlamento giacciono diverse proposte di legge.

In Basilicata il ‘Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali’ è disciplinato dalla Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 20.

Nel condividere le reiterate istanze degli studenti e dei lavoratori fuori sede e della campagna ‘voto dove vivo’, e considerata l’importanza delle elezioni per l’Assemblea legislativa della nostra regione, ho proposto una modifica all’attuale legge elettorale della Basilicata in modo da poter favorire l’esercizio del voto per lavoratori e studenti fuori sede in un seggio appositamente costituito presso il comune capoluogo della regione dove è stato elevato momentaneamente il domicilio.

La Basilicata sarebbe la prima regione d’Italia a consentire il voto ai fuori sede”.

Conclude Roberto Cifarelli:

“Sperando di poter incontrare la condivisione di tutti i gruppi consiliari in Consiglio regionale auspico un rapido esame della proposta ed una celere approvazione della Legge”.