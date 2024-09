Elezioni del 29 settembre per il nuovo Presidente della Provincia di Matera: effettuato il sorteggio

Alla presenza dei delegati dei due candidati per la carica di Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese per Francesco Mancini, e Stefano Melodia per Giuseppe Arturo De Filippo, questa mattina nella sala consiliare di via Ridola la segretaria generale dell’Ente, Maria Angela Ettorre, ha effettuato il sorteggio per stabilire l’ordine delle candidature sulle schede elettorali in vista della consultazione per l’elezione del nuovo Presidente, in programma il 29 settembre.

Dal sorteggio è stato estratto per primo il nome di Francesco Mancini, sindaco di Pomarico e consigliere provinciale attualmente in carica, sostenuto dal centrosinistra, cui ha fatto seguito quello di Giuseppe Arturo De Filippo, primo cittadino di Calciano e candidato dal centrodestra.

Le elezioni del 29 settembre si svolgeranno nel seggio allestito nella sala consiliare di via Ridola, dalle ore 8.00 alle 20.00: gli aventi diritto sono 402 e potranno esprimere un solo voto di preferenza.

Sarà eletto Presidente il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi n.33 e 34 dell’art. 1 della Legge 56/2014.