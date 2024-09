Dissesto tangente via Bellini-S.S. 106 Jonica: il Comune di Policoro convoca tavolo di confronto. I dettagli

Una nota del Comune di Policoro fa sapere:

“Dopo aver segnalato più volte in questi ultimi due anni la pericolosità ed il dissesto del manto stradale nel tratto della tangente che collega via Bellini alla S.S. 106 Jonica, il Comune di Policoro, rispettando le competenze ed i punti di vista, ha deciso di convocare un tavolo di confronto tra ANAS e Consorzio di Bonifica per capire lo stato dell’arte e risolvere prima possibile la situazione.

Nello specifico, questo disagio, solo l’ultimo di una serie, avvenuto dopo dei lavori di rifacimento per la rottura dell’ennesimo tubo, che passa sotto la carreggiata, rappresenta una condizione di pericolosità per l’incolumità pubblica, interessando una rete stradale di alta frequentazione e di importante collegamento tra la città e la zona artigianale.

Un punto che negli anni ha registrato purtroppo diversi casi di incidenti stradali.

Considerata quindi la particolarità del caso ed il perdurare dello stato di criticità, che continua dagli anni Novanta a causa della scelta inconsueta di far svoltare una complanare anziché farla defluire verso la sua naturale destinazione, in cui è presente tra l’altro un sottopasso, realizzato ma mai utilizzato, il Sindaco policorese Enrico Bianco ha invitato i due Enti coinvolti il giorno 19 settembre, alle ore 11.00, presso la sede comunale”.