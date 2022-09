Elezioni, Cupparo: “il più sentito ringraziamento ai circa 89000 lucani che hanno votato per Casellati”. I dettagli

“Mi sia consentito esprimere il più sentito ringraziamento ai circa 89mila lucani che hanno votato per Casellati che ritorna al Senato al servizio della nostra comunità regionale”.

E’ quanto afferma Francesco Cupparo, assessore regionale (Forza Italia), che prosegue:

“Un alto e significativo riconoscimento di un impegno innanzitutto istituzionale e sociale, apprezzato dai nostri elettori che durante tutta la campagna elettorale non le hanno fatto mancare il sostegno, che proseguirà nella nuova legislatura.

Quanto al risultato di Forza Italia in Basilicata, in linea con quello nazionale, siamo soddisfatti e gratificati tanto più che il partito nella nostra regione diventa la seconda forza politica della coalizione di centrodestra e come in Parlamento svolgerà un ruolo fondamentale di Governo, continuerà a farlo alla Regione Basilicata.

Dai lucani è venuta la conferma della nostra centralità di partito moderato, popolare, riformatore ancor più determinante per il futuro del Paese e della Basilicata”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)