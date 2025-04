Elezioni amministrative: questo il candidato Sindaco con “Per Matera Capitale”, unitamente all’UDC e ad un’altra lista civica

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Associazione politica “Per Matera Capitale”:

“Francesco Saverio Acito è il candidato sindaco alle elezioni Amministrative del 25 e del 26 maggio 2025 con “Per Matera Capitale”, unitamente all’UDC e ad un’altra lista civica.

Già primo cittadino della città dal 1986 al 1994, gli anni dell’avvio del recupero dei Sassi con la legge 771 e, nel ’93, del loro inserimento nella lista dei patrimoni Unesco, Acito torna a mettere a disposizione di Matera la sua esperienza e la sua professionalità in nome di un progetto politico che mira al buon governo mettendo a valore competenze e concretezza.

La conoscenza della macchina amministrativa e una strategia chiara e lineare per il futuro sono le condizioni imprescindibili per garantire a Matera la ripresa di un percorso virtuoso come quello che, per varie ragioni, si è interrotto provocando un rischiosissimo effetto domino a livello sociale ed economico.

Questo stato di cose implica una necessaria – o quantomeno auspicabile – rigenerazione della politica e “Per Matera Capitale” intende avviarla proprio in occasione di questo cruciale appuntamento elettorale.

La candidatura a sindaco di Acito, infatti, è l’apice del lavoro di una squadra composta da donne e uomini che in questa città operano e vivono e che hanno scelto, con passione ed entusiasmo, di mettere la propria esperienza a disposizione della città, avvalendosi di una guida autorevole ed esperta che possa tracciare il solco per la nascita di una nuova classe dirigente.

A tale proposito, il “Laboratorio urbano” di “Per Matera Capitale” resta aperto, in via Tommaso Stigliani 88, all’apporto di idee e di forze che vorranno concorrere a questo obiettivo”.