Elezioni a Matera, De Ruggieri: “I risultati di questi cinque anni possono essere sintetizzati in due sostantivi: reputazione e fierezza”

È stata presentata oggi la lista Programma Matera capeggiata dal Sindaco Raffaello De Ruggieri e a sostegno della candidatura di Giovanni Schiuma a nuovo Primo Cittadino di Matera.

Alla presentazione hanno partecipato, oltre a De Ruggieri e Schiuma, anche alcune candidate e candidati della lista Progetto Matera.

È stato proprio De Ruggieri a spiegare il senso della lista e della sua candidatura a consigliere comunale:

“La lista ha un nome ben preciso e un obiettivo chiaro, programmare Matera e cioè partire dalla consapevolezza dei problemi della città che vanno armonizzati e sottoposti al filtro delle priorità.

Programmare per Matera vuol dire soprattutto affrontare un tema non troppo evidente in questa campagna elettorale: il lavoro.

Altro obiettivo della nostra lista è innestare presenze nuove in Consiglio comunale, e cioè profili qualificati e che possono rigenerare positivamente l’assise comunale.

Questa esigenza nasce da un fenomeno reale al quale stiamo assistendo: la transumanza costante di consiglieri comunali, i quali si sono spostati e si spostano con disinvoltura, da un fronte politico all’altro.

A questo stato di cose noi rispondiamo mettendo in campo una proposta autorevole per dare ai cittadini un riferimento solido e dignitoso candidando in consiglio comunale giraffe e non struzzi.

Per quanto riguarda la mia candidatura, si tratta di una scelta eretica perché dobbiamo saper testimoniare, in un momento come questo, che anche da consiglieri comunali è possibile esprimere proposte e visioni superando i confini di una dialettica troppo spesso fine a se stessa e di un lavoro di routine.

I risultati di questi cinque anni possono essere sintetizzati in due sostantivi: reputazione e fierezza.

Matera ha ora una reputazione internazionale accertata e garantita.

Oggi più che mai i materani possono dirsi orgogliosi della propria città e dell’appartenenza a questa comunità”.

Nel suo intervento, il candidato a Sindaco Schiuma ha ringraziato De Ruggieri per l’importante lavoro svolto in questi anni e per aver contribuito in prima persona al rilancio della città di Matera:

“Sarà molto importante avere in consiglio comunale un profilo come quello di Raffaello De Ruggieri per la sua esperienza e le sue capacità.

Oggi più che mai abbiamo un capitale da valorizzare ancora di più e da proiettare al futuro con maggiore forza, per questo dobbiamo dare alla città un governo forte e che fa tesoro delle buone pratiche della precedente amministrazione”.

