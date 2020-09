Domenica 13 Settembre 2020, alle ore 17:00, Luigi Di Maio farà tappa a Matera.

Il Ministro degli Esteri sarà nella Capitale della Cultura 2019 per offrire il proprio sostegno a Domenico Bennardi, in corsa (come candidato Sindaco) alle elezioni amministrative 2020 con la coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Europa Verde-PSI, Volt e Matera 3.0.

Il Comizio si svolgerà in piazza Vittorio Veneto.

Ci sarete?

