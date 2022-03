È scomparsa Romana Catti De Gasperi: “A lei il ringraziamento per quanto fatto per Matera”! Ecco il ricordo

Afferma il capogruppo regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli:

“Nello sfogliare i libri di storia, la ritroviamo accanto a suo padre Alcide De Gasperi.

Con la scomparsa di Romana Catti De Gasperi, primogenita dello statista trentino, l’Italia perde una testimone intelligente ed austera della rinascita del Paese, umiliato e ferito dal fascismo e da una drammatica guerra.

La rinascita morale ed economica fu guidata proprio da papà Alcide e, l’amatissima figlia Romana, nel corso del tempo, si è premurata di tramandarne il pensiero politico e le gesta.

La città di Matera deve molto a questa generazione di cattolici democratici, in quanto iniziatori della lunga stagione di bonifica dei Sassi e di ripensamento della città di Matera, con il conseguente riscatto sociale e culturale di un intero territorio.

La figura di Romana Catti De Gasperi rimarrà indelebile nella nostra memoria e, a lei, va il ringraziamento per quanto ha contribuito a fare per Matera e per l’Italia”.

