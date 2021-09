Draghi: si va verso l’Obbligo Vaccinale e terza dose in arrivo. Ecco i dettagli

Il premier Mario Draghi ha annunciato in conferenza stampa da Palazzo Chigi che il governo è per l’obbligo vaccinale e per la terza dose, Aifa permettendo.

E sul Green pass: “Il ministro Speranza ed io ne stiamo discutendo: l’orientamento è che verrà esteso ad altre categorie e settori lavorativi. Per decidere quali faremo una cabina di regia”.

Con lui erano presenti anche i ministri Giovannini, Gelmini, Bianchi e Speranza.

Draghi quindi annuncia l’intenzione del governo verso l’obbligo vaccinale.

A chi gli chiedeva se questo è l’orientamento Draghi ha risposto semplicemente “sì” ed analogo “sì” è stata anche la risposta a chi gli chiedeva se si va verso la terza dose.

Inoltre per quanto riguarda il Green Pass il presidente del consiglio dice che ci sarà sicuramente una estensione dell’uso del certificato.

Resta da decidere, ha detto Draghi, “a chi e quanto svelti”, ma “la direzione è quella“.

Per decidere esattamente quali sono i vari passi, quali sono i settori che dovranno averlo prima, faremo una cabina di regia, come peraltro è stato chiesto dal senatore Salvini, ma la direzione è quella”, ha spiegato Draghi.

Inoltre ha poi espresso “piena solidarietà a chi è stato vittima di aggressioni nel corso di queste manifestazioni no vax, no pAss.

Si tratta di violenza particolarmente odiosa, vigliacca, nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea nella lotta alla pandemia”.

“La campagna procede spedita, verso la fine di Settembre sarà vaccinato l’80% della popolazione, già oggi siamo al 70% completamente vaccinato”, ha detto il premier ribadendo comunque l’invito a vaccinarsi: “Ribadisco il mio invito a vaccinarsi, è un atto verso se stessi e anche di solidarietà verso gli altri, di protezione della propria famiglia e delle persone di cui si viene in contatto”.

