Domenico è scomparso nella vicina Altamura! L’allarme della famiglia

Anziano scomparso ad Altamura.

Si presume che l’uomo, 80enne, abbia perso l’orientamento.

Non vedendolo rientrare presso la propria abitazione, i familiari hanno lanciato l’allarme.

Uscito da casa in ciabatte, indossava una canotta e dei pantaloncini blu.

Pare sia stato visto per l’ultima volta in via Cassano vecchia.

Si teme per la sua salute, in quanto sembra sia solito assumere farmaci.

Vigili del fuoco e Carabinieri stanno perlustrando la zona.

Seguiranno aggiornamenti.

