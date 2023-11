Dimensionamento scolastico: “No allo scippo dell’autonomia scolastica a Scanzano”. Le parole del Sindaco

“Dopo l’incontro di ieri, tenutosi in Provincia, sulla questione del dimensionamento scolastico, vogliamo ribadire con forza il nostro impegno per preservare l’autonomia della presidenza scolastica a Scanzano.

Sono emersi, infatti, tentativi di scippo in favore di altri comuni, in particolare di Montalbano, che minacciano la centralità di Scanzano in questo ambito.

Nonostante gli elogi e gli impegni assunti in passato dal Presidente della Provincia, Piero Marrese, a favore della nostra comunità, oggi ci troviamo di fronte a fatti che penalizzano i nostri cittadini.

Siamo pronti a intraprendere azioni decise per impedire questo scippo.

In caso di accorpamento forzato siamo determinati a protestare attivamente, anche attraverso azioni simboliche come l’incatenamento sotto la sede della Provincia, per rivendicare la dignità e l’importanza della nostra comunità.

Scanzano ha già sofferto in passato di una rappresentazione negativa sui media locali e nazionali, ora è il momento del riscatto.

Siamo fermi nella nostra posizione: no allo scippo della presidenza scolastica a Scanzano.

Annunciamo una battaglia ferma e decisa per i diritti educativi e la dignità della nostra comunità”.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Scanzano Jonico, Pasquale Cariello.