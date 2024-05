Davide, studente di Matera, premiato a Roma: “Ha realizzato un lavoro di altissimo livello”. Complimenti!

Davide Compagnoni, studente dell’Istituto Dante Alighieri di Matera è stato premiato da The European House-Ambrosetti per un progetto di comunicazione e sensibilizzazione sul rispetto della risorsa idrica.

Si tratta di un concorso lanciato dalla Community Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti (costituita da 37 partner tra le principali aziende e istituzioni protagoniste della filiera estesa dell’acqua) e realizzato in collaborazione con i 27 licei TRED

La sfida prevedeva la realizzazione di un progetto di comunicazione rivolto a tre possibili target di pubblico: bambini, adolescenti, adulti.

Davide Compagnoni – a cui è stato aggiudicato il premio per la sezione “Bambini” – ha presentato, rappresentando la sua scuola, a una platea di imprenditori e rappresentanti nazionali delle istituzioni il progetto Sfida all’ultimo litro, una video animazione educativa dove è proprio il pianeta Terra che si rivolge agli umani e che spiega loro come stiano utilizzando una delle risorse più importanti – l’acqua – in modo improprio, sprecandola e mettendo a rischio così il futuro dell’ambiente e della stessa umanità.

Il protagonista del video, poi, ingaggia una vera e propria sfida (all’ultimo litro) tra alcuni cibi per capire quali di questi comportino l’utilizzo di meno acqua: https://www.ambrosetti.eu/le-nostre-community/community-valore-acqua-per-litalia/

Benedetta Brioschi, partner The European House – Ambrosetti, ha sottolineato che:

“Davide, come Celeste e Luca – gli studenti vincitori delle altre categorie, ha realizzato un lavoro di altissimo livello che dimostra, oltre all’ottimo lavoro fatto con la sua classe, la profonda consapevolezza dei giovani rispetto ai temi della sostenibilità ambientale: proprio da una ricerca che abbiamo condotto su 5.000 studenti delle scuole superiori in Italia emerge che quasi 9 su 10 sono preoccupati per gli effetti del cambiamento climatico e in Emilia-Romagna, dopo gli effetti dell’alluvione dello scorso maggio, oltre il 90% dei ragazzi teme per il proprio futuro, mentre, in generale, il cambiamento climatico crolla dal 3° al 6° posto nella classifica dei principali problemi dell’Italia”