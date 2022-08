Dalla provincia di Matera la storia di Massimiliano, esempio di come nella vita si può sempre rinascere. Ecco i dettagli

Dal Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, il racconto di una bella storia che sa di rivincita:

“E poi ci sono le storie belle, quelle che ti fanno capire che la vita ti offre sempre una seconda possibilità.

La storia è quella di Massimiliano, una ragazzo di 40 anni trascorsi tra Pomarico, Brescia e Piacenza, che dopo aver vissuto una vita ‘travagliata’, tra anni di galera (circa 10 anni) e problemi seri di tossicodipendenza, decide di mettersi in gioco e prendersi una bella rivincita verso quel mondo che lo stava ’emarginando’ per il suo passato, diventando così l’esempio pratico di come nella vita si può sempre ‘rinascere’.

Massimiliano dopo aver preso il patentino di istruttore di Bodybuilding continua ad allenarsi con costanza e passione raggiungendo meritatamente grandi traguardi a livello internazionale come un primo posto nella Sheru Classic, un secondo posto nella Championship Italian Nps (over 40) e un terzo posto nella Categoria C Championship Npc.

GRAZIE MASSIMILIANO per il messaggio che la tua storia ci ha trasmesso.

‘Nella vita non bisogna mai arrendersi e soprattutto che la vita ti offre sempre un’altra opportunità per realizzarsi'”.

Ecco le foto.

