Nel materano, in una piazza gremita di famiglie, premiati i giornalisti e gli sportivi che danno lustro al territorio! Complimenti

Sport, inclusione, arte e cultura.

Sono le parole chiave che hanno accompagnato la prima edizione del Premio “Scanzano È…”, bellissima iniziativa organizzata dall’associazione Basileus per offrire momenti di vita comunitaria di qualità e per raccontare una Scanzano Jonica che guarda con attenzione alle nuove generazioni valorizzando, nel contempo, il talento e l’impegno di chi rappresenta un esempio da seguire.

Nel corso della serata sono stati premiati i giornalisti e gli sportivi che hanno dato e continuano a dare lustro al territorio.

Così il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, presente all’evento:

“Ho salutato con piacere piazza Gramsci, gremita di famiglie.

Anche io, a sorpresa, ho ricevuto un premio Scanzano È ‘per l’impegno costante nel migliorare e valorizzare la Provincia di Matera’.

Un gesto che considero significativo, utile a rinnovare il mio personale impegno a fare sempre meglio per il territorio e per i cittadini che credono in me e nelle istituzioni”.

