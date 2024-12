Dal 18 dicembre ha aperto Siisl, offerte di lavoro e corsi per tutti: come funziona

La piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) dal 18 dicembre è accessibile a tutti i cittadini e le imprese italiane.

Siisl, acronimo di Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, è una piattaforma digitale che dal 18 dicembre 2024 è aperta a tutti i cittadini e le imprese.

L’obiettivo dichiarato è quello di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Questo avviene anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale: Siisl analizza i curriculum di chi cerca lavoro e li confronta con le posizioni aperte delle aziende.

L’algoritmo utilizzato dalla piattaforma tiene conto di un indice di affinità tra il profilo professionale dei candidati e le esigenze delle imprese.

In aggiunta, offre percorsi di formazione personalizzati, mirati a preparare i cittadini per l’ingresso nel mondo del lavoro.

La piattaforma è stata pensata per aiutare un bacino di potenziali 25 milioni di utenti.

I cittadini possono caricare il proprio curriculum vitae, indicare le proprie aspettative professionali e consultare le offerte di lavoro e formazione.

Siisl è pensata per una vasta gamma di utenti, con particolare attenzione a giovani, disoccupati e persone in cerca di una nuova opportunità professionale.

In particolare, la piattaforma si rivolge a chi è alla ricerca della prima occupazione, a chi ha perso il lavoro e a chi desidera cambiare carriera.

Inoltre, è una risorsa utile anche per le imprese che vogliono pubblicare le proprie offerte di lavoro e individuare i candidati più adatti in modo rapido e preciso.

Tra i principali destinatari della piattaforma ci sono anche coloro che percepiscono il Supporto per la formazione e il lavoro o l’Assegno di inclusione, ma anche i disoccupati percettori di Naspi e Discoll.

Siisl ha già prodotto risultati interessanti. A oggi, la piattaforma ha registrato oltre 2,3 milioni di cittadini censiti, 63.506 corsi di formazione pubblicati, e circa 40.657 assunzioni effettuate tramite il sistema.

Sono stati caricati oltre 291.000 curriculum e sono state pubblicate più di 332.000 posizioni lavorative.

Siisl è quindi visto e sostenuto come uno strumento in grado di raggiungere l’obiettivo semplice, ma complesso allo stesso tempo di far incontrare domanda e offerta di lavoro, soprattutto per le categorie più vulnerabili del mercato del lavoro.

Inoltre, la piattaforma sta dando risultati anche sul fronte formativo: oltre 51.000 cittadini hanno partecipato a corsi di formazione e attività professionali.

La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha commentato l’importanza di questa iniziativa, affermando che con l’ampliamento delle offerte di lavoro e dei destinatari, ci si aspetta un aumento delle assunzioni e un miglioramento delle opportunità professionali per milioni di italiani.

I prossimi sviluppi della piattaforma includono l’accesso ai centri per l’impiego dal 2025 per supportare la compilazione dei curriculum e l’accesso ai percettori dell’indennità Iscro.

Inoltre, sarà introdotta una funzione di ricerca geolocalizzata per facilitare ulteriormente l’incontro tra lavoratori e opportunità nelle diverse regioni.