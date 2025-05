Da Matera un ringraziamento per il prezioso lavoro di queste professioniste impegnate nelle strutture ospedaliere. I dettagli

Oggi ricorre la Giornata Internazionale dell’Ostetrica che dal 1991 celebra la professione rappresentata in Italia dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (Fnopo).

Oggi l’ostetrica è un punto di riferimento non solo per il percorso nascita ma anche per la salute sessuale e riproduttiva della donna in tutte le fasi della vita.

Un ringraziamento per il prezioso lavoro di queste professioniste impegnate nelle strutture ospedaliere e territoriali di Matera e provincia è stato espresso dalla Direzione Strategica dell’ASM”.