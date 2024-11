CUP Basilicata, queste le attuali criticità e prospettive di potenziamento: i dettagli

Si è svolto questa mattina, presso la Direzione generale per la salute e le politiche della persona, un incontro tra l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, il direttore generale, Domenico Tripaldi e le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil Basilicata, insieme ai rappresentanti dei lavoratori, per il comparto telecomunicazioni che svolge il proprio lavoro in Regione Basilicata e presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) Basilicata.

Al centro della riunione, il confronto sulle attuali criticità e le prospettive di potenziamento del sistema di prenotazione regionale, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini lucani e al contempo, promozione di politiche di benessere per i lavoratori.

L’assessore Latronico ha sottolineato l’importanza di un confronto costruttivo e costante per ottimizzare le procedure, incrementare l’efficienza e garantire una maggiore trasparenza e semplicità per gli utenti.

Ha dichiarato l’assessore Latronico:

“Il CUP rappresenta un pilastro fondamentale per garantire un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari regionali; un primo avamposto di cura, capace di orientare il cittadino.

Questo incontro è stato un’occasione cruciale per avviare un dialogo finalizzato all’individuazione di soluzioni concrete che migliorino il servizio, conciliando le necessità espresse dai lavoratori attraverso politiche di welfare e di ascolto”.

Tra gli ulteriori temi affrontati durante l’incontro, particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di intervenire sulla fruibilità dei nuovi sistemi digitali di prenotazione, sulla formazione del personale e sul potenziamento delle risorse umane, per rispondere al crescente numero di richieste, in prospettiva di logiche del turnover aziendale.

Non sono mancati importanti momenti di riflessione sulla necessità di attuare logiche di valorizzazione delle competenze e delle esperienze ultradecennali di tutti i lavoratori coinvolti, nelle loro diverse dislocazioni.

Le sigle sindacali e i lavoratori hanno accolto con favore l’impegno dell’assessore Latronico, il quale ha manifestato la propria disponibilità a nuovi incontri per definire i possibili interventi futuri.