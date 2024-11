Matera, mercatini di Natale e Presepe Vivente: queste le ultime notizie

Nell’odierna mattinata, presieduta dal Prefetto di Matera Cristina Favilli, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il Subcommissario prefettizio del Comune di Matera, dott.ssa Mariarita Iaculli, accompagnata dal Comandante della Polizia locale, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, dell’ASM, del DEU-118 e i referenti della Società organizzatrice della XIV edizione del “Presepe vivente nei Sassi di Matera”.

Nel corso dell’incontro è stata definita la cornice di sicurezza per i mercatini di Natale che verranno allestiti in Piazza Vittorio Veneto e per l’evento del Presepe vivente dal titolo “Luce sul futuro”, la cui inaugurazione si terrà il 5 Dicembre p.v. e che si svolgerà nelle giornate del 7-8-14-15-21-22-28-29 Dicembre 2024 e del 4-5 Gennaio 2025.

La manifestazione, per la quale è stato attentamente esaminato il Piano di sicurezza e quello di soccorso sanitario presentato dalla società organizzatrice, si svilupperà nella suggestiva cornice dei Sassi di Matera, con un percorso di 1,5 km lungo il Sasso Caveoso, a partire da piazza San Pietro Caveoso, nel cui sviluppo saranno contemplate diverse scene della natività.

Gli organizzatori hanno sottolineato che l’edizione 2024/2025 del presepe punterà sull’accessibilità e sull’ecosostenibilità, oltre che su un impianto organizzativo e logistico armonizzato con i molteplici eventi che animeranno il centro cittadino.

In particolare, sono state previste fasce orarie dedicate all’accesso al Presepe vivente per le persone con diversi tipi di disabilità, che saranno altresì assistite con l’apporto di guide e di volontari e, nel caso di non udenti, anche con interpreti della lingua dei segni.

Per la prima volta, infine, la manifestazione sarà a totale impatto “zero”, grazie all’utilizzo in via esclusiva di fonti energetiche autoricaricabili con pannelli fotovoltaici.